Tag- und Nachtarbeiter

Heute sei Arnold Reisberg (1904–1980) »so gut wie vergessen«, schreibt der österreichische Historiker Gerhard Oberkofler in seiner Biographie des aus Galizien stammenden Kommunisten, der in den letzten beiden Jahrzehnten seines Lebens in der DDR gelebt und gearbeitet hat. Die Feststellung ist leider richtig. Um so mehr packt den Leser der Lebenslauf, den Oberkofler schildert. Exemplarisch spiegelt er Tragik und Selbstbehauptung des kommunistischen Teils der Arbeiterbewegung im 20. Jahrhundert wider. Der Rechtswissenschaftler Hermann Klenner schreibt in der Einleitung: »Wer dieses Werk gelesen und dadurch Reisbergs Leben miterlebt hat, kann nicht mehr, wenn er Sozialist war, schwach werden und von seinen Überzeugungen lassen.«

Reisberg wurde am 17. Februar 1904 in Boryslaw im damals zu Österreich-Ungarn gehörenden Galizien, der heutigen Westukraine, in einer jüdischen Familie ge...