Der Adler ist gelandet

November 1943: Für Nazideutschland hat sich nach dem heldenhaften Sieg der Roten Armee in Stalingrad das Blatt gewendet. Eine Mission mit dem Codenamen Adler soll die Faschisten wieder in die Offensive bringen. Unter dem Kommando des Luftwaffenoffiziers Kurt Steiner fliegen deutsche Fallschirmjäger an die britische Küste mit dem Auftrag, Premierminister Winston Churchill zu entführen. Das hat bekanntlich nicht geklappt, hätte aber auch nichts geändert. Mit Michael Caine, Robert Duvall, Donald Sutherland – schon deswegen sehenswert. GB 1976. Regie: John Sturges.

Arte, 20.15 Uhr

Ein Reihenhaus steht selten allein

Jan und Anne Börner haben sich eine dieser neuerdings Townhouses genannten Immobilien gekauft. Nur leider hat man keinen Einflu...