Zum Inhalt dieser Ausgabe | Mopsfidel Der Vielschreiber schwitzt: Helmut Kraussers neuer Gedichtband Frank Willmann Es gib kein Literaturgenre, das Helmut Krausser noch nicht bedient hat. »Es ist im Grunde nicht nötig, neben mir noch andere Autoren zu lesen«, schreibt er in seinem passend betitelten Gedicht »Hybris«. Neben Romanen, Biographien, Krimis (anfangs unter Pseudonym, man möchte ja nicht in den Topf »U-Literatur« geworfen werden), Theaterstücken, Tagebüchern, Opernlibretti usw. bringt auch er immer wieder Ergüsse seines poetischen Ichs unter die Jüngerinnen und Jünger. Nun schenkt Deutschlands bescheidenster Vielschreiber der Welt einen frischen Band Lyrik. Im neuen Gedichtband »Glutnester« fauc...

Artikel-Länge: 1878 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,90 € wochentags und 2,30 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 43,60 Euro/Monat Soli: 55,60 €, ermäßigt: 30,60 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 20,60 Euro/Monat Soli: 27,60 €, ermäßigt: 13,60 € Bestellen