»Unter den österreichischen Milliardären ragt ein Name hervor: Dietrich Mateschitz. Er ist der reichste Österreicher, in weltweiten Ranglisten belegt er Plätze unter den ersten fünfzig. Sein Red-Bull-Konzern ist hochprofitabel, dennoch nimmt er gern horrend hohe Agrarförderungen für den Zucker, den er aus EU-Osteuropa bezieht. Die sprudelnden Gewinne steckt der Tycoon zu einem großen Anteil in Werbung und Marketing. Er sponsert Hunderte Extremsportler und genießt daher die Rechte an Exklusivfotos und -videos. Ihm gehört die halbe Steiermark, nach der katholischen Kirche und zwei, drei Großadeligen gilt er als größter Grund- und Immobilienbesitzer. Weiters gehören ihm zwei Formel-1-Teams mit über tausend Angestellten, Eishockeyklubs und etliche Fußballvereine, darunter RB Leipzig, Red Bull Salzburg und die New York Red Bulls, weiters Dutzende Farmteams auf allen fünf Kontinenten und mehrere Fußballakademien unter anderem in Brasilien. Und er ist Eigentümer...