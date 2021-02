Zum Inhalt dieser Ausgabe | Rechtsüberholer des Tages: Gérald Darmanin Raphaël Schmeller Was für ein Spektakel! Selbst Frankreichs Faschistenführerin Marine Le Pen konnte es kaum glauben und runzelte die Stirn, blickte verwirrt durch das Fernsehstudio – fast schon hilfesuchend. Es war tatsächlich geschehen: Innenminister Gérald Darmanin hatte sie eiskalt rechts überholt. Und das auch noch bei ihrem Lieblingsthema »Islam«. Nur zwei Tage nach dieser irritierenden Szene während einer Fernsehdebatte zwischen der Chefin der rassistischen Partei Rassemblement National (RN) und dem Schützling des Präsidenten Emmanuel Macron dann das Paradox: Di...

Artikel-Länge: 1760 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,90 € wochentags und 2,30 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 43,60 Euro/Monat Soli: 55,60 €, ermäßigt: 30,60 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 20,60 Euro/Monat Soli: 27,60 €, ermäßigt: 13,60 € Bestellen