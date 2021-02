Nach den Neonazis die Polizei

Linke Kräfte in Slowenien unter Druck: Am vorigen Montag sind rund 40 behelmte Polizisten in den Gebäudekomplex des linken Kulturzentrums Metelkova mesto in Ljubljana eingedrungen. Als Vorwand diente den Einsatzkräften zuerst eine angeblich nicht angemeldete Demonstration, später wurde die Anwesenheit mit Kontrollen im Zuge der Coronapandemie begründet. Dagegen sprechen die Aktivisten von Metelkova in einer am Dienstag veröffentlichten Stellungnahme von »einer nicht hinnehmbaren Einschüchterung«, die ein »Vorbote künftiger Gewalt« sei.

Bereits zwei Tage vor dem Einrücken der Polizei hatten sich Neonazis auf dem ehemaligen Kasernengelände versammelt, um sich mit einem Banner mit der Aufschrift »Lasst uns Metelkova niederreißen« zu fotografieren. Die Rechten bezeichnen sich selbst als »Gelbwesten«, haben aber mit der französischen Bewegung nichts zu tun. Vielmehr bestehen personelle Überschneidungen mit dem slowenischen Ableger der faschistischen Organisatio...