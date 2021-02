Der wichtigste Musikjournalist des Potts

Ich hatte den Namen Wolfgang Welt schon fast vergessen, aber dann begegnete er mir im Frühjahr 2000 bei Edeka auf dem Grabbeltisch. Da lag ein Mängelexemplar von »Peggy Sue«, der Neuausgabe bei Heyne. Ich schrieb an meinem ersten Roman, kam nur langsam voran und war vielleicht deshalb angefixt vom Cover. Da flogen die getippten Blätter nur so aus der Schreibmaschine. So eine Arbeitsweise hätte ich mir auch gewünscht, den Flow, von dem alle sprachen, der einen mitnahm, in dem man geschrieben wurde, nichts mehr schiefgehen konnte. Aber anders als bei Welt, der ja tatsächlich so produzierte, in der Tradition Jack Kerouacs, verkrampfte ich in der Tradition Thomas Manns. »Eine Seite Weltliteratur am Tag!« Hat schon bei Mann nicht gestimmt.

Ich griff zum Buch. Eine Verwechslung war ausgeschlossen, diesen Namen gab es kein zweites Mal. »Wolfgang Welt, geboren 1952 in Bochum, ehemals Student, Bierfahrer, Schallplattenverkäufer und Musikjournalist«, stand da. Er wa...