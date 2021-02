Die Atomwaffen Südafrikas

Schauen Sie sich die Realitäten dieses uns bekannten, globalisierten und sehr schlecht aufgeteilten Planeten Erde an, auf dem jede lebenswichtige Ressource aufgrund historischer Faktoren bekannt ist: Einige haben viel weniger als sie benötigen, andere so viel, dass sie nichts damit anzufangen wissen. Jetzt, inmitten der großen Bedrohungen und Kriegsgefahren, herrscht Chaos bei der Verteilung der finanziellen Ressourcen und bei der Aufteilung der gesellschaftlichen Produktion. (…)

Lässt man diese hintergründigen Probleme einmal beiseite, staune ich, wenn ich daran denke, dass die Universität von Havanna zu der Zeit, als ich in diese geliebte und angesehene Institution vor fast einem Dreivierteljahrhundert eintrat, die einzige war, die es in Kuba gab. (…) In jenen Jahren, gelang es mir, bereits von Marx beeinflusst, mehr und besser die seltsame und komplexe Welt zu verstehen, in der es uns allen zufiel zu leben. (…)

