Theorien der Verschleierung

Zum Gedenken an die marxistischen

Lehrer Willi Gerns und Otto Marx.

In Frankreich oder England würde die Frage nach der Existenz einer Arbeiterklasse absurd wirken. In der Bundesrepublik hat eine akademische Soziologie jedoch jahrzehntelang für die Verbreitung von »Fake News« hinsichtlich elementarer gesellschaftlicher Sachverhalte gesorgt: Beharrlich wurde vom »Ende der Klassengesellschaft« und seit der Verbreitung »poststrukturalistischer« Sichtweisen auch vom Bedeutungsverlust sozialer Strukturierung überhaupt phantasiert: Die Vorstellungen vom »Sozialen« seien rein subjektiver Natur, und deshalb könne nur ein »dekonstruktivistischer Gesellschaftsbegriff« Verwendung finden. Daraus resultiere, »dass soziale Macht in der späten Moderne viel weniger manifest ist, als es so manche Klassenanalyse« behaupte.¹

Mit solch »poststrukturalistischen« Positionierungen wurden realitätsverzerrende Auffassungen, die schon in früheren Jahren in der bürgerlichen Sozi...