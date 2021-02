Markenzeichen Korruption

Österreich kommt nicht zur Ruhe: Donnerstag früh durchsuchte die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) die Wohnung von Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP). Die Behörde ermittelt wegen des Verdachts der Bestechung. Laut Recherchen des ORF und des Nachrichtenmagazins Profil soll die ÖVP 2017 Spenden vom Glücksspielkonzern Novomatic erhalten haben und im Gegenzug eine drohende Steuernachzahlung des Konzerns in Italien vermindert haben. Alle Beteiligten bestreiten die Vorwürfe.

Im April 2017 bekam die italienische Tochter des Konzerns Novomatic Italia Besuch von der Finanzpolizei. Die italienischen Behörden forderten daraufhin im Juli des Jahres eine Steuernachzahlung in Höhe von bis zu 60 Millionen Euro, was den zu dieser Zeit geplanten Börsengang des Mutterkonzerns gefährdete. Der damalige Vorstand des Glücksspielkonzerns Harald Neumann schrieb daraufhin an den damaligen ÖVP-Wien-Chef Blümel: »Bräuchte einen kurzen Termin bei Kurz (erstens we...