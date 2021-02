Zum Inhalt dieser Ausgabe | Nie »Gast im Leben anderer« Zwischen Kunst und Exil: Vor 120 Jahren wurde die Karikaturistin Eva Herrmann geboren Christiana Puschak Die Künstlerin Eva Herrmann wollte nicht auf ihr Aussehen reduziert werden, habe es doch mit ihrem »eigentlichen Wesen« nichts zu tun, wie sie ihren Aufzeichnungen anvertraute. Viele bedeutende Männer schwärmten von, manche hatten intime Beziehungen zu ihr. Doch sie war nicht »Gast im Leben anderer« – sie wollte intensiv leben, jedoch keine dauerhafte Beziehung eingehen. Sie war eigenständig, emanzipiert, modern und kosmopolitisch. Kurz: Sie führte ein selbstbestimmtes sowie bewegtes Leben und favorisierte ein eheloses Dasein. Dass ihre »Anbeter«, ein Lion Feuchtwanger etwa, dies schwerlich ertragen konnten, zeigte sich in den bisweilen abwertenden Bemerkungen ihr gegenüber, sie sei unweiblich oder narzisstisch. Ihre Kindheit verbrachte die am 8. Februar 1901 geborene Tochter eines US-amerikanischen Porträt- und Genremalers mit vier Geschwistern in München und Oberstdorf. Im begüterten Haushalt gab es zwei Gouvernanten, den Vater sah sie selten und die str...

