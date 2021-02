Re: Die neuen Jägerinnen

Fleisch ist längst nicht mehr für alle Menschen Grundnahrungsmittel, Jahrhunderte über war es ohnehin für die meisten schwer verfügbar. Doch die Zahl der Jagdscheinabsolventinnen hat sich in den vergangenen zehn Jahren verdoppelt. Und: Es sind zunehmend junge Frauen, die auf diese Weise einen Zugang zur Natur suchen. Viele von ihnen wollen nur noch Fleisch essen, das sie selbst erlegt haben. Jagd bedeutet für sie mehr als Freiheit und Abenteuer – sie soll aktiver Wald- und damit Klimaschutz sein. Das erzählen sie zumindest sich selbst. Für das totgeschossene, gehetzte Tier macht die Ideologie keinen Unterschied.

Arte, 19.40 Uhr

Leanders letzte Reise

Ukraine 2014: Der 92jährige Leander hat sich auf seine letzte Reise in das Land begeben, in der er als Wehrmachtssoldat am faschistischen Überfall beteiligt war. Das gefühlvolle Roadmovie schlägt Brücken z...