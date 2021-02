Zum Inhalt dieser Ausgabe | Kurdistan des Tages: Der Mond Emre Sahin Welches Lied aktuell im MP3-Player des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan hoch und runter läuft, ist nur schwer zu erahnen. Orientiert man sich an seinen politischen Entscheidungen, könnte es »Astronaut« von Sido und Andreas Bourani sein. Ähnlich wie die beiden Musiker hält auch Erdogan nämlich nichts am Boden, er hebt ab. So zumindest der Plan. Der Präsident kündigte an, 2023 werde eine türkische Sonde zum Mond fliegen. Und vielleicht, schob er hinterher, »gibt es sogar Frauen, die ins Weltall wollen«. Bloß gibt es nach Erdogan ein Problem: Astronaut sei kein tür...

Artikel-Länge: 1826 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,90 € wochentags und 2,30 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 43,60 Euro/Monat Soli: 55,60 €, ermäßigt: 30,60 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 20,60 Euro/Monat Soli: 27,60 €, ermäßigt: 13,60 € Bestellen