Kein Atomwaffenverbot?

Ein iranischer Minister hat offenbar das seit vielen Jahren wiederholt verkündete Prinzip in Frage gestellt, dass der Iran aus politischen, militärischen, ethischen und religiösen Gründen nicht an der Entwicklung oder dem Erwerb von Atomwaffen interessiert sei. Der für die Koordination und Leitung der iranischen Nachrichtendienste zuständige Mahmud Alawi soll am Montag in einem Gespräch mit dem staatlichen Fernsehsenders IRIB TV 2 gesagt haben: »Unsere Atomindustrie dient friedlichen Zwecken. Der Führer (Ajatollah Ali Khamenei, jW) hat in seiner Fatwa ausdrücklich festgestellt, dass die Produktion von Atomwaffen der Scharia widerspreche und dass die Islamische Republik (Iran, jW) diese nicht betreibe, sondern sie als verboten betrachte. Aber wenn man eine Katze in die Enge treibt, unterscheidet sich ihr Verhalten vielleicht von dem einer Katze, die sich frei bewegen kann. Falls der Iran in diese Richtung getrieben würde, hätte nicht der Iran schuld, sonde...