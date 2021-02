Das Quaken der Froschkönige

Der Frühling ist noch weit, aber die Sitten werden schon locker im Lockdownland. In Jüchsen im thüringischen Landkreis Schmalkalden-Meiningen haben 90 Dorfbewohner am vergangenen Sonntag einen Faschingsumzug gefeiert, komplett mit Kostümen, geschmückten Fahrzeugen und Pferden. Bevor Sex mit der eigenen Tante an der Reihe war, hat die Polizei den Karneval beendet. Schmalkalden-Meiningen glänzte übrigens zum Zeitpunkt mit dem höchsten Inzidenzwert der Republik (471). Das Dorf Jüchsen hat 1.500 Einwohner, Tendenz fallend, und ist Teil einer Gemeinde mit dem treffenden Namen Grabfeld.

In Nürnberg rebelliert derweil der Elitenachwuchs. Oberstufler mehrerer Nürnberger Gymnasien sind in dieser Woche nicht zum Präsenzschichtbetrieb in die Penne zurückgekehrt, sondern in den Streik getreten. Sie wollen lieber online ganz als in der Schule halb unterrichtet werden, sagen sie. Und sie halten es wohl auch für karriereunverträg...