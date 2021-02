Krisengewinner Delivery Hero

In der Pandemie gibt es nicht nur viele Verlierer, sondern auch einige Gewinner. Der Mahlzeitenlieferant Delivery Hero SE aus Berlin etwa hat 2020 einen Rekorderlös von 2,8 Milliarden Euro verbucht. Eine Verdoppelung im Vergleich zum Vorjahr. Das berichtete am Mittwoch unter anderem das Handelsblatt. Allein auf dem asiatischen Markt habe es im vierten Quartal 2020 beinahe genauso viele Bestellungen gegeben wie im gesamten Jahr 2019, teilte das Unternehmen am Mittwoch auf seiner Internetseite mit. Weltweit habe sich die Zahl der Bestellungen im letzten Quartal verdoppelt.

Trotzdem schreibt Delivery Hero laut Handelsblatt weiterhin rote Zahlen. »Während das Europageschäft stark bereinigt erstmals einen kleinen Jahresgewinn ausweist, verzeichnete der Konzern im neunten Jahr seines Bestehens unter dem Strich weiterhin deutliche Anlaufverluste«, schrieb das Handelsblatt. Delivery Hero dürfte aber »mit Abstand der wachstumsstärkste Dax-Konzern sein. Im Vorjahr s...