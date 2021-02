Stillstand im Sicherheitsrat

Dem UN-Sicherheitsrat ist es in einer nichtöffentlichen Videokonferenz zu Syrien am Dienstag nicht gelungen, sich auf eine gemeinsame Erklärung zu einigen. Der UN-Sonderbeauftragte Geir Pedersen hatte zuvor eine »konstruktive internationale Diplomatie« gefordert, um einer politischen Lösung für den Krieg näherzukommen. Aktive und frühere EU-Mitglieder im höchsten UN-Gremium machten »das syrische Regime« für den Stillstand verantwortlich.

Nach der Sitzung fasste Pedersen gegenüber Journalisten in Genf wesentliche Punkte seines Berichts an den Sicherheitsrat zusammen. Das Komitee – bestehend aus der Regierung in Damaskus, dem oppositionellen Syrischen Nationalrat sowie Vertretern der »Zivilgesellschaft« –, das eine neue Verfassung ausarbeiten soll, hätte sich nicht auf ein gemeinsames Vorgehen einigen können. Alles in allem sei das fünfte Treffen des Verfassungskomitees »eine verschenkte Gelegenheit und Enttäuschung« gewesen.

Pedersen forderte Kompromissberei...