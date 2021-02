Weniger Gift in Landwirtschaft

Umweltschutz kommt bei manchen Bauern nicht immer gut an: Am Mittwoch zogen einige mit ihren Traktoren nach Berlin vor das Bundeskanzleramt und den Reichstag, um ihren Protest gegen ein neues Insektenschutzgesetz zum Ausdruck zu bringen. Nach langem Tauziehen zwischen dem Umwelt- und dem Landwirtschaftsministerium beschloss das Bundeskabinett das Gesetz am Mittwoch. Es regelt etwa den Einsatz von Pestiziden und weist Schutzgebiete aus, um das Insektensterben zu reduzieren. Von Umweltschützern kam Zuspruch, viele Bauern fürchten hingegen um ihre Existenz.

Den Landwirten stößt vor allem auf, dass sie künftig keine Insektengifte mehr in Schutzgebieten ausbringen sollen. Der Präsident des Deutschen Bauernverbandes Joachim Rukwied behauptete gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND, Mittwochausgaben), dadurch würde vielen betroffenen Familien ihre Existenzgrundlage entzogen. In manchen Gebieten Deutschlands sei dann beispielsweise kein Weinbau mehr mög...