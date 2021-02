Coronaleugner und Superspreader

Es war absehbar, dass Demon­strationen sogenannter Querdenker, bei denen weder Masken getragen noch Abstände eingehalten werden, zur Ausbreitung des Coronavirus beitragen würden. Eine Studie, die am Dienstag – pünktlich zu den Bund-Länder-Beratungen zum Thema Corona am Mittwoch – publiziert wurde, lieferte dafür jetzt erstmals eine wissenschaftliche Bestätigung. Die Untersuchung des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) in Mannheim und der Berliner Humboldt-Universität ergab: Die beiden Großdemonstrationen der »Querdenker« im November 2020 in Berlin und Leipzig trugen dazu bei, »dass sich das Coronavirus innerhalb Deutschlands stark verbreitet hat«, so eine Pressemitteilung des ZEW vom Dienstag.

Bis Weihnachten hätten, so schätzen die Wissenschaftler, zwischen 16.000 und 21.000 Covid-19-Infektionen verhindert werden können, wenn die Demos nicht stattgefunden hätten. In der Untersuchung ging es um die Folgen der Kundgebungen am 7. November in ...