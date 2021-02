Polithygieniker des Tages: Chinesische Behörden

In China ist am Montag die elitäre und datenschutzrechtlich bedenkliche App »Clubhouse« gesperrt worden. Was wie kein berichtenswertes Thema klingt, wird trotzdem eines, denn der FAZ gefällt es, daraus die Schlagzeile »Freie Meinungsäußerung unerwünscht« zu drechseln. In dieser App hätten sich »Chinesen plötzlich ungewohnt frei äußern« können, deshalb sei nun »Schluss damit«, so das Blatt, um dann triumphierend zu enden: »Das war abzusehen.«

Wenn die Welt so einfach wäre: Auch auf Twitter und Facebook können sich die Leute im Westen »ungewohnt frei äußern«. So frei, dass die Herrschende...