Bücher für alle

Buchhandlungen haben in Berlin während der Coronapandemie auf, Bibliotheken nicht. »Geistige Tankstellen« nannte Berlins Kultursenator Klaus Lederer (Die Linke) Buchhandlungen, die deshalb in der Hauptstadt – anders als in anderen Bundesländern – auch während des Shutdowns geöffnet bleiben. Der Weg zum Buch führt in den Läden allerdings über den Griff ins Portemonnaie, und das ist bei vielen Menschen nicht so gut gefüllt. Deshalb fordert die »Bürgerinitiative Berliner Stadtbibliotheken«, nach dem 14. Februar die Bestände der Büchereien wieder zugänglich zu machen.

Öffentliche Bibliotheken sollten nicht geschlossen bleiben, »wenn man den Buchhandlungen in Berlin klugerweise die Öffnung erlaubt«, wird Frauke Mahrt-Thomsen von der Bürgerinitiative in einer Pressemitteilung vom Montag zitiert. Zwar hätten sich Senatspolitiker am 20. Januar für eine Teilöffnung der Bibliotheken ausgesprochen, was aber elf von zwölf Berliner Bezirken im Verbund öffentlicher Bibl...