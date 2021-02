Re: Abtreibungsverbot in Polen

Heute bleiben wir ganz bei Arte. Polen ist ein komplizierter Fall, dem

gerade Deutsche sich ohne jede Arroganz und Herablassung zu nähern haben.

Dies gesagt ist klar, dass es sich bei der polnischen Regierungspartei

PiS, die im Namen so viel Wert auf Recht setzt – schon in der deutschen

Hymne problematisch, Gleichheit ist schöner und wichtiger –, um keine

sympathische Vereinigung handelt. Seit der Verschärfung des

Abtreibungsgesetzes ist es in Polen viel schwieriger geworden, eine

Schwangerschaft abzubrechen. Inga, deren Fötus schwer geschädigt war,

musste deshalb für ihre Abtreibung ins Ausland gehen. Dennoch setzen sich

viele Pro-Life-Unterstützer wie der Katholik und Familienvater Pawel für

eine wei...