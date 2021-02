Kalte Räumung

Am Freitag nachmittag schuf der Berliner Bezirk Lichtenberg Fakten. Angeblich wegen des bevorstehenden Kälteeinbruchs wurden die ganze Nacht hindurch über 100 Menschen aus ihrem provisorischen Zuhause, einer Art Zeltstadt, die auf einem zur Bebauung vorgesehenen Grundstück an der Rummelsburger Bucht stand, vertrieben. Hierbei handelte es sich um das derzeit größte Berliner Obdachlosencamp.

Polizisten und Sozialarbeiter des Vereins »Karuna« begannen am Nachmittag mit der Räumung der Menschen, denen vom Senat eine vorübergehende Unterbringung in Notunterkünften zugesichert wurde. Busse der BVG standen bereit, um die ehemaligen Bewohner dorthin zu transportieren. Allerdings spricht sogar der Senat in diesem Zusammenhang davon, dass nur etwa die Hälfte der Menschen das Angebot angenommen hätte. Der stellvertretende Bezirksbürgermeister Kevin Hönicke (SPD), der auch selbst vor Ort war, wird vom Tagesspiegel mit den Worten zitiert: »Es war ganz entspannt, ein ru...