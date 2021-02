IStGH erzürnt Netanjahu

Der Internationale Strafgerichtshof (IStGH, engl. International Criminal Court) in Den Haag ist für Kriegsverbrechen in den besetzten palästinensischen Gebieten zuständig. Das haben IStGH-Richter am Freitag beschlossen. Palästina sei als Mitglied des IStGH akzeptiert worden und habe als solches ein Verfahren gegen Israel beantragt, hieß es in der richterlichen Begründung. Die »territoriale Zuständigkeit des Gerichts« umfasse auch »die Gebiete, die von Israel seit 1957 besetzt« gehalten würden, »namentlich Gaza, das Westjordanland und Ost­jerusalem«.

Staatsanwältin Fatou Bensouda hatte im Dezember 2019 festgestellt, dass »im Westjordanland einschließlich Ostjerusalems und im Gazastreifen Kriegsverbrechen ...