Gegründet 1947 Sa. / So., 6. / 7. Februar 2021, Nr. 31

Zum Inhalt dieser Ausgabe | »Lobhudelei gegenüber der Polizei ist ein Skandal« CDU und Grüne in Hessen danken im Landtag den Einsatzkräften vom Dannenröder Forst. Ein Gespräch mit Anna Wolters Gitta Düperthal Am Mittwoch wurde im hessischen Landtag ein dringlicher Entschließungsantrag mit Lob und Dank für »professionelles Handeln der Polizistinnen und Polizisten im Dannenröder Forst« mit den Stimmen der Regierungskoalition aus CDU und Bündnis 90/Die Grünen beschlossen. Im Antrag wurde der Einsatz als »Zeichen unseres funktionierenden Rechtsstaates« gewertet. Was wird damit bezweckt? Aus meiner Sicht ist diese Lobhudelei gegenüber der Polizei ein Skandal. So soll deren Handeln gerechtfertigt werden, bei dem Menschen verletzt wurden. Zugleich handelt es sich um eine weitere Kriminalisierung der Klimabewegung, die dort gegen den Bau der Autobahn A 49 demonstriert hat und den Wald vor Rodung schützen wollte. Ziel war offenbar, ein Bild zu schaffen, dass die Polizei alles richtig gemacht habe und »Chaoten« im Wald gewalttätig gewesen seien...

