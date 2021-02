Bolivarischer Guerillero

Seinen letzten Kampf hat er verloren: Am vergangenen Sonntag starb in Venezuela der wohl bekannteste frühere Guerillero des südamerikanischen Landes, Douglas Bravo, an den Folgen einer Coronavirusinfektion. Der 1932 in Cabure im venezolanischen Bundesstaat Falcón geborene Douglas hatte im Alter von 15 Jahren ansehen müssen, wie sein Vater auf offener Straße erschossen wurde. Zeit seines Lebens machte er dafür die »Adecos« verantwortlich, die Mitglieder der sozialdemokratischen Partei Acción Democrática. Eine Konsequenz war, dass er sich einer kommunistischen Jugendgruppe anschloss, später wurde er Mitglied der in der Illegalität gegen die Diktatur von Marcos Pérez Jiménez kämpfenden KP Venezuelas (PCV). Er geriet in Gefangenschaft, setzte nach seiner Freilassung den Widerstand fort und gehörte zu den Mitbegründern der Nationalen Befreiungsstreitkräfte (FALN), der von Kommunisten und Linkssozialisten geführten Guerillaorganisation.

Zum Bruch mit der Kommuni...