Zum Inhalt dieser Ausgabe | Straffreiheit für Vergewaltiger Großbritannien: Anklagen deutlich zurückgegangen. Frauenorganisationen erreichen Überprüfung Christian Bunke, Manchester Warum erhebt die britische Staatsanwaltschaft so selten Anklage bei Vergewaltigungsvorwürfen? Um diese Frage ging es Ende Januar bei einer Anhörung vor einem britischen Berufungsgericht. Nach einem langen, sich über Jahre hinziehenden Rechtsstreit hatte die Kampagne zur Beendigung von Gewalt gegen Frauen (EVAW) eine juristische Überprüfung der Vorgehensweise der britischen Staatsanwaltschaft durchsetzen können. Das Urteil steht indes noch aus. Zum Hintergrund: In den Jahren 2016 und 2017 gab es einen dramatischen Rückgang der Anklageerhebungen bei Vergewaltigungsvorwürfen um 50 Prozent. Seitdem ist es nicht wieder zu einem Anstieg der Zahlen gekommen. Laut EVAW wurden im vergangenen Jahr 55.259 Vergewaltigungen polizeilich gemeldet. Allerdings wurde nur in 2.102 Fällen Anklage erhoben, bei 1.439 Fällen kam es zu einer Verurteilung der Täter. Die EVAW, die von zahlreichen britischen Frauen- und Nichtregierungsorganisationen unterstützt wird, konnte sich das ...

