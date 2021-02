Punk mit anderen Mitteln

Der Albumtitel »Excerpts from Chapter 3. The Mind Runs a Net of Rabbit Paths« in Verbindung mit einem »Prologue« und Songs, die »Part One« und »Part Two« im Namen tragen, lässt Schlimmes vermuten: Ein Konzeptalbum, ein Punkrock-Konzeptalbum gar – sollte man das nicht sofort weglegen? Dringende Empfehlung: unbedingt anhören, und zwar laut! Die Rotterdamer Band Rats on Rafts, die schon mit Pere Ubu, Mission of Burma und Franz Ferdinand auf Tournee war und sich unter anderem mit ihrem Noise-Cover von Lee Hazlewoods und Nancy Sinatras »Some Velvet Morning« den Ruf als respektlose Dekonstruktivisten erspielte, setzt mit dem »schwierigen dritten« Album bewusst auf Risiko und stürmt als lachende Gewinnertruppe vom Platz.

Stand die letzte Platte »Tape Hiss« vorwiegend unter postpunkig-psychedelischen Vorzeichen, spielen sich David Fagan,...