Marx trägt Hausschuhe

Am Mittwoch streamte das Berliner Maxim-Gorki-Theater William Shakespeares »Hamlet«, inszeniert von Christian Weise (Uraufführung: Februar 2020). Eine Vorführung mit zahlreichen Bedeutungsebenen, eine sticht aber besonders hervor: der Konflikt zwischen Kommunismus, verkörpert von Hamlet (Svenja Liesau), und Sozialdemokratie in der Figur des Claudius (Aram Tafreshian). Spätestens mit dem Auftritt des Geistes von Hamlets Vater (Ruth Reinecke) wird klar, dass es um weit mehr geht als um die originalgetreue Realisierung des Klassikers. Maske und Kostüm der Schauspielerin lassen nur eine Assoziation zu: Karl Marx. Einzige Abweichung: Der Geist trägt kuschelige Hausschuhe – in Panzerform. Und dass der Nachfolger des verstorbenen Monarchen, dessen Bruder und Mörder Claudius, die deutsche (Weise ha...