Im Schlepptau Washingtons

Nun gibt es auch den Segen der neuen US-Regierung: Der Sprecher des US-Außenministeriums, Edward Price, hat am Mittwoch (Ortszeit) in Washington Israel und Kosovo dazu gratuliert, diplomatische Beziehungen aufgenommen zu haben. Dieser Schritt sei »historisch«, unterstrich Price und fügte hinzu: »Enge internationale Beziehungen fördern Stabilität, Frieden und Wohlstand. Die USA sind stärker, wenn unsere Partner geeint sind. Die USA werden dem Kosovo auf seinem euroatlantischen Weg zur Seite stehen.«

Am Montag hatten Tel Aviv und Pristina in einer digital abgehaltenen Zeremonie diplomatische Beziehungen aufgenommen. Nun soll die kosovarische Botschaft in Jerusalem errichtet werden, dies soll noch in diesem Jahr geschehen. Bereits im vergangenen Jahr hatte Israel als 117. Land die Eigenstaatlichkeit des Kosovo anerkannt. Die serbische Provinz Kosovo hatte 2008 ihre Unabhängigkeit erklärt, die indes von Belgrad sowie unter anderem von den beiden UN-Vetomächten...