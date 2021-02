Zum Inhalt dieser Ausgabe | Ausschlussversuche und Schmutzkampagnen Vor Präsidentschaftswahl in Ecuador versucht Rechte, einen Sieg von Arauz zu verhindern Marius Weichler Expräsident Raffael Correa war in den Kampagnen für die an diesem Sonntag stattfindende Präsidentschaftswahl allgegenwärtig. Correa, der aufgrund einer von vielen als politisch motiviert betrachteten Verurteilung wegen Bestechlichkeit nicht wie eigentlich vorgesehen als Kandidat für das Vizepräsidentenamt mit Andrés Arauz gemeinsam kandidieren durfte, ist bei großen Teilen der ecuadorianischen Bevölkerung nach wie vor sehr beliebt. Diese Popularität nutzte er im Rahmen seiner Möglichkeiten, um aus seinem belgischen Exil für Arauz und dessen Vizepräsidentschaftskandidaten Carlos Rabascall Wahlkampf zu machen. Nachdem Correa in Wahlwerbespots für das Linksbündnis Union für die Hoffnung (Unes) von Arauz zu sehen gewesen war, verbot der Wahlrat CNE diese mit dem Argument, dass von der Wahl ausgeschlossene Persönlichkeiten nicht im Wahlkampf au...

