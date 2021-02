Aufreger der Woche

Ich bin heute morgen recht früh aufgestanden. Nachdem ich die ganze Nacht im Traum durch Gotha geirrt war auf der Suche nach meinem Auto. Beim Frühstückskaffee fragte ich mich, was ich bitteschön mit einem Auto soll – und noch dazu in Gotha? Ich setzte mich an den Schreibtisch, und als Microsoft Word darauf bestand, dass ich »bitte schön« bitteschön getrennt schreibe, bin ich zum Rewe gegangen.

Wieder zu Hause packte ich den Einkauf aus und biss in eine der eingeholten runden, roten Pflaumen. Die war so sauer, dass ich würgte, Pflaume in den falschen Hals bekam und mir die Augen aus dem Kopf hustete. Ich hob die Hände, damit es aufhört, daraufhin musste ich minutenlang niesen. Als es endlich vorbei war, setzte ich mich in den Lesesessel und rauchte erst mal eine. Das war das Aufregendste, was ich in dieser Woche erlebt habe.

Derweil kommt mein S...