Zum Inhalt dieser Ausgabe | Düstere Bilanz Österreichs Wirtschaft schrumpfte Ende 2020 im EU-Schnitt am stärksten Johannes Greß, Wien Mit einem Minus von 4,3 Prozent ist Österreichs Wirtschaft von Oktober bis Dezember 2020 im Vergleich zum dritten Quartal im EU-Schnitt am stärksten geschrumpft. Von seiten der Opposition hagelt es Kritik: Österreich habe »die meisten Toten, die höchsten Infektionszahlen und katastrophale Wirtschaftsdaten«, kritisierte etwa der SPÖ-Wirtschaftssprecher Christoph Matznetter gegenüber dem Pressedienst seiner Partei. Aus den Zahlen, die die europäische Statistikbehörde Eurostat am Dienstag veröffentlichte, geht hervor: keine andere europäische Wirtschaft gerät derzeit derart ins Straucheln wie die österreichische. Im Vergleich zu den minus 4,3 Prozent der Alpenrepublik schrumpfte das Bruttoinlandsprodukt (BIP) der EU von Oktober bis Dezember 2020 im Vergleich zum Vorquartal durchschnittlich um 0,5 Prozent, Deutschland verzeichnete mit 0,1 Prozent gar ein leichtes Plus. Gegenüber dem Januar des Vorjahres reduzierte sich die österreichische Wirtschaftsleistung u...

Artikel-Länge: 3665 Zeichen

