Energiebündel des Tages: Jeffrey Bezos

Fast 30 Jahre ist es her, dass der Investor Jeffrey Bezos die Onlinehandelsplattform Amazon gegründet hat – wie es sich gehört, in einer Garage. Nun räumt er den Chefsessel. Wie es heißt, um sich seinen vielen anderen Aktivitäten zu widmen. Da gibt es genug zu tun, schließlich hat der Mulitmil­liardär unter anderem ein Raumfahrtunternehmen und eine Tageszeitung im Portfolio. Sogar eine Stiftung zur Bekämpfung des Klimawandels darf er sein Eigen nennen, seit er im vergangenen Jahr in Not geraten war, sein ramponiertes Image aufzupolieren.

