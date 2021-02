»Sie erleben verschiedene Formen von Gewalt«

Auch in diesem Winter gab es schon mehrere Kältetote in der BRD. In der Nacht von Freitag zu Sonnabend haben Sie deshalb die dritte Mahnwache vor dem Roten Rathaus in Berlin durchgeführt. Wie lief die ab?

Als wir am vergangenen Freitag abend vor dem Roten Rathaus Essen austeilten, kamen etwa 220 Leute. Es ist erschreckend, dass viele Menschen auf das soziale Engagement anderer angewiesen sind und ohne dieses aufgeschmissen wären. Wohnungslose gehören zu den sozialen Gruppen, die geschützt werden müssen. Wenn gesagt wird »bleib zu Hause«, erfordert dies, dass man überhaupt ein solches hat. Sie sind auf der Straße jeglicher Witterung ausgesetzt, werden häufig krank, viele sterben früh. Es gibt verschiedene Formen von Gewalt gegen sie. Wir haben der Kältetoten und der Opfer unter anderem mit einer Schweigeminute gedacht – auch derer, die aufgrund von Zwangsräumung Suizid begangen haben. Einige wurden auf der Straße misshandelt oder erschlagen. Im Oktober 202...