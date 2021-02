Die AfD hat mit Christian Wenzel für die Kommunalwahl im Landkreis Kassel am 14. März einen langjährigen Neonazi aus dem militanten »Kameradschaftsspektrum« aufgestellt. Was ist Ihnen dazu bekannt?

Dankenswerterweise hat die antifaschistische Gruppe »Task« darauf aufmerksam gemacht. Christian Wenzel ist in Kassel seit Jahrzehnten ein führender Kopf der Neonaziszene. Er war als lokaler Verbindungsmann von Blood and Honour seit Ende der 1990er Jahre hier unterwegs, besuchte Rechtsrockkonzerte, Aufmärsche und Veranstaltungen, hat die »Kameradschaft Kassel« mitgegründet. Kasseler Neonazis waren damals besonders aktiv, zogen sich später zeitweise ins Private zurück und tauchten mit dem Aufstieg der AfD 2015 wieder politisch auf. Gemeinsam mit der AfD und Neonazis lief Wenzel bei den rassistischen Kagida-Aufmärschen in Kassel mit.

Spielte Wenzel Ihrer Kenntnis nach eine Rol...