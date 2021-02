Leerstelle Antikolonalismus

In den kommenden Tagen erscheint im Kölner Papyrossa-Verlag von Domenico Losurdo in deutscher Übersetzung der Band »Der westliche Marxismus«. Der 2018 verstorbene italienische Philosoph beschäftigt sich darin mit verschiedenen geistigen Strömungen, die gemeinhin dem westlichen Marxismus zugerechnet werden oder ihm nahestehen. Wir dokumentieren daraus einen Auszug zur Kritischen Theorie . In der Passage legt Losurdo den Schwerpunkt auf die Stellung Max Horkheimers und Theodor W. Adornos zu Faschismus und Kolonalismus. Wir danken dem Verlag für die freundliche Genehmigung zum Abdruck. (jW)

Unverständnis und Missverständnis in der Kolonialfrage erreichen ihren Höhepunkt in einer Denkströmung, der wir brillante und scharfe Analysen der gesellschaftlichen, politischen und moralischen Probleme der kapitalistischen Gesellschaft zu verdanken haben. Ich meine die Frankfurter Schule. Mit der Veröffentlichung seines Essays »Autoritärer Staat« im Jahre 1942 zieht Max ...