Homofeindliche Hetze

An der Bogazici-Universität in Istanbul reißen die Proteste gegen die von Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan zu Jahresbeginn verfügte Einsetzung seines Parteifreundes Melih Bulu als Rektor nicht ab. Gefordert werden universitäre Autonomie, der Rücktritt des als Zwangsverwalter angesehenen Bulu und die Wahl eines Direktors aus der Mitte des Universitätskollegiums.

Am Dienstag versammelten sich erneut Hunderte Dozenten und Studierende der renommierten staatlichen Universität vor dem Rektoratsgebäude und hielten Plakate mit der Zahl 159 hoch. So viele Studierende waren am Vortag bei Polizeiübergriffen auf eine Protestkundgebung auf dem Campus festgenommen und zum Teil misshandelt worden. Die Polizei war während der Kundgebung am Montag mit Scharfschützen auf den Dächern der Universität präsent. Dieses martialische Auftreten sollte offenbar die von Erdogan ausgegebene Parole bedienen, wonach »terroristische Vereinigungen« hinter den Studierendenprotesten ste...