Viel aufzuholen

Wegen der Coronakrise musste auch das Weltsozialforum (WSF) im 20. Jahr seines Bestehens ins Internet umziehen. Die Folge waren lange Konferenzen am Bildschirm in wechselnden Sprachen, bei denen Teilnehmer per Chatprogramm zugeschaltet waren und regelmäßig mit der Technik kämpften. Immer wieder klappte die Verbindung nicht, klangen Stellungnahmen verzerrt und übersteuert oder brachen mittendrin ab. Dennoch gelang der malischen Aktivistin und früheren Kulturministerin Aminata Traoré bei der Eröffnung des Forums am 23. Januar das unter diesen Voraussetzungen fast Unmögliche: eine aufrüttelnde Rede gegen den Neokolonialismus in Afrika.

Sie melde sich von einem geschundenen Kontinent zu Wort, sagte Traoré und erinnerte daran, wie die NATO 2011 die Gelegenheit des »Arabischen Frühlings« genutzt hatte, um den libyschen Staatschef Muammar Al-Ghaddafi zu stürzen. Angeblich gehe es bei den seitdem nicht mehr abbrechenden Kriegen um den »Kampf gegen den Terrorismus«...