Mit aller Härte gegen Linke

In den kommenden Tagen wird der katalanische Rapper Pablo Hasél seine Haftstrafe von zunächst neun Monaten antreten müssen. Hasél wurde bereits mehrfach wegen verschiedener Delikte verurteilt, darunter Beleidigung und Verleumdung des spanischen Königshauses sowie der staatlichen Sicherheitskräfte und Rechtfertigung des Terrorismus. So hatte das Sondergericht Audiencia Nacional 2014 befunden, der Rapper habe in seinen Liedern die Untergrundorganisationen ETA, GRAPO und Terra Lluire sowie auch Al-Qaida verherrlicht. Vor zwei Jahren wurde er zudem wegen »Beleidigung der Krone« schuldig gesprochen. Insgesamt könnte Hasél für bis zu 20 Jahre hinter Gitter müssen, da noch weitere Verfahren gegen ihn laufen.

Am Sonnabend forderten rund 700 Menschen in Barcelona Amnestie für den Rapper, auch in Lleida und Girona wurden Solidaritätskundgebungen durchgeführt. Viele Demonstranten trugen dabei die Fahne Kataloniens, womit sie ihrer Forderung nach einer Republik Ausdru...