Eine Onlinepartnervermittlung für Seniorinnen und Senioren wirbt mit der Beantwortung einer Frage zum Thema »Bettgeschichten«: »Probleme mit dem Bett?« Nicht etwa: Probleme im Bett, wie sie bei älteren Leuten durchaus eintreten können. Das Tagebuch Benoîte Groults, »Vom Fischen und von der Liebe« (2004), ist randvoll mit Schilderungen darüber, wie ihrem Mann, ihrem Liebhaber und ihr selbst im Alter die Lust vergehen sollte.

In der Pankower Wollankstraße gibt es ein Bettengeschäft, das seine Ware bewirbt, indem es Interessenten ein elektronisch berechnetes, optimal passendes Bett offeriert. Der Buchladen gegenüber hat dort mal einen Leseabend veranstaltet, mit Büchern übers Schlafen. Einmal saß ich in einem Zug, dessen Werbeflächen voll mit Plakaten hingen, darauf leidende Gesichter, die Protagonisten hielten sich Stirn, Nacken, Hals oder Schulter. Ehe kaputt, Job verloren, Sohn auf Crystal Meth – so ungefähr sahen sie aus. Dabei fehlte den Leuten bloß das ...