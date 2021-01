Zum Inhalt dieser Ausgabe | Im Schatten der Schattenwirtschaft Dusan Deak Die Gesellschaft ist tief gespalten. Nirgendwo wird es deutlicher als bei frisch geschnittenen Frisuren. Es ist augenfällig und wurde von der Fachinnung auch mehrmals öffentlich angeprangert: Obwohl die Frisörläden offiziell geschlossen sind und die meisten Bürger wie ungepflegte Althippies herumlaufen, sind Fußballprofis und Unterweltbosse ständig frisch frisiert. Wie ist das möglich, was geht da vor? Es ist an der Zeit, dass sich Christian Lindner und Wolfgang Kubicki (beide FDP) bei Markus Lanz zu ihrem Klientel erklären. Erschütternde Jag...

Artikel-Länge: 1731 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,90 € wochentags und 2,30 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 43,60 Euro/Monat Soli: 55,60 €, ermäßigt: 30,60 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 20,60 Euro/Monat Soli: 27,60 €, ermäßigt: 13,60 € Bestellen