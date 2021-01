Mittel der Unterdrückung

Ich gratuliere der Organisation »Communities United Against Police Brutality« (CUAPB) aus Minneapolis im Bundesstaat Minnesota zu ihrem 20jährigen Bestehen. Wobei ich festhalten muss, dass es eine Schande ist, überhaupt so lange gegen staatliche Repression und Polizeigewalt kämpfen zu müssen! Es sagt etwas aus über das gravierende Versagen bestehender politischer Systeme, dass ein solches Problem so lange bestehen kann.

Das erinnert mich an die Worte von Thomas Paine (1737–1809), der in seinem in Philadelphia im Februar 1776 veröffentlichten Pamphlet »Common Sense« (hier etwa »Gemeinsinn«, jW) die Übel der britischen Kolonialregierung in Nordamerika anprangerte: »Gesellschaft ist in jedem Zustand ein Segen, Regierung dagegen im besten Fall nur ein notwendiges, im schlechtesten Fall aber ein unerträgliches Übel. Wenn wir unter einer Regierung denselben Leiden ausgesetzt sind, die wir auch in einem Land ohne Regierung erfahren würden, so wird unser Elend noc...