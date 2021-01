Gegründet 1947 Sa. / So., 30. / 31. Januar 2021, Nr. 25

Zum Inhalt dieser Ausgabe | Vorschlag Damit Ihnen das Hören und Sehen nicht vergeht Mit offenen Karten Von Trump zu Biden – Führungsmacht USA? Die USA wurden ja schon oft mit dem späten Rom verglichen. Jetzt soll Biden den Nero machen. F 2020. Arte, Sa., 18.10 Uhr Früchte des Zorns Das kulturelle Erbe der Arabellion Vor zehn Jahren begann in Nordafrika und im Nahen Osten der »Arabische Frühling« – auch mit Texten, Beats und Mikrofonen. Für diese Kulturdokumentation wird ein Blick nach Ägypten, Tunesien und in den Libanon geworfen: Künstler und Kreative, die damals mittendrin waren, berichten aus ihrem Leben. D 2020. 3sat, Sa., 19.20 Uhr Aufbruch zum Mond Neil Armstrong war 1969 der erste Mensch, der den Mond betrat, der »First Man«, wie der Film im Original heißt. Sehen wir zu, wie er es wurde – ein alter Nazi, Wernher von Braun, spielte eine nicht unwichtige Rolle. USA/J 2018. Mit Ryan Gosling. Vox, Sa., 20.15 Uhr Baby Driver Der Fluchtwagenfahrer Baby wird gezwungen, für den Gangsterboss Doc zu arbeiten. Kurz bevor er seine Schuld abgeleistet hat ...

