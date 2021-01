Chemische Kriegführung vor Gericht

Es dürfte einer der letzten Versuche sein, auf juristischem Wege Gerechtigkeit für die vietnamesischen Opfer durch den Einsatz von Agent Orange herzustellen. Am Montag begann in Paris der Prozess, den die seit mehreren Jahren in Frankreich lebende Journalistin Tran Tho Nga gegen mehrere Hersteller des Pflanzenvernichtungsmittels angestrengt hat. Agent Orange war in den Jahren 1964 bis 1971 großflächig von der US-Armee über dem Süden Vietnams versprüht worden.

Der Einsatz von 80 Millionen Litern Agent Orange sowie anderer Herbizide hatte das Ziel, den Regenwald, in dem die Kämpfer für die Unabhängigkeit Vietnams versteckte Unterkünfte, Sanitätsstationen und militärische Einrichtungen unterhielten, zu zerstören. So wollten die US-Invasoren freie Bahn schaffen, um die als Vietcong bezeichneten Guerilleros aufzuspüren und zu töten. Neben den Wäldern galt der Einsatz der Derivate auch der Zerstörung der Ernte der Dorfbewohner, die tatsächlich oder vermeintlich ...