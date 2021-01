»Aufarbeitung ist sehr lückenhaft«

Vor einem Jahr ist publik geworden, dass es auf dem Musikfestival »Monis Rache« im mecklenburgischen Tutow sexualisierte Übergriffe auf Festivalbesucherinnen gegeben hat. Was ist genau passiert?

Johanna H.: Anfang Januar 2020 wurde eine Reportage von »Strg_F« (NDR-Format für die Onlineplattformen Funk und Youtube, jW) ausgestrahlt, in der berichtet wurde, dass heimlich aufgenommenes Filmmaterial vom Festival »Monis Rache« auf Pornoplattformen veröffentlicht wurde. Der Täter, ein Mitarbeiter vom Festival, hatte versteckte Kameras in Dixi-Toiletten installiert, um später die Aufnahmen von Personen mit Vulva, also von ihm als Frauen gelesene Personen, im Internet zu verkaufen. Die Reportage war ziemlich reißerisch und traf uns Betroffene völlig unvorbereitet. In vielen von uns kamen Gefühle wie Fassungslosigkeit und Wut, aber auch Angst und Trauer ho...