Die Ministerin kommt ohne Bodyguards

Zoë Becks neuester Roman hat es in sich. Die Autorin verhandelt auf knapp 300 Seiten Themen von äußerster Brisanz (auch wenn sie teilweise nur angerissen werden): Kontrollverlust über das eigene Leben, totale Überwachung verbunden mit einem staatlichen Sicherheitsversprechen für Gesundheit und »Wohlleben«, die Gefahren drohender Klimakatastrophen, Nachrichtenmanipulation durch die Regierung.

Wäre »Paradise City« nicht bereits vor dem Auftauchen von Covid-19 geschrieben worden, könnte man der Autorin glatt unterstellen, sie surfe auf den aktuellen Coronaschreckenswellen des kommerziellen Erfolges wegen mit. Ihr Buch, verortet zwischen Politthriller und Science-Fiction, spielt in einer nicht näher definierten Zukunft, ist in der Nachseuchenzeit angesiedelt. In den 2030er Jahren haben Pandemien die Bevölkerung dezimiert; der Klimawandel hat die Meere steigen lassen. Nord- und Ostsee haben sich weite Landstriche erobert, andere Gebiete sind verwildert und entv...