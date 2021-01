Zum Inhalt dieser Ausgabe | Drohungen statt Diplomatie Neue US-Regierung sendet Negativsignale an Iran. Israels Stabschef redet über Militärschläge Knut Mellenthin Nur eine Woche nach dem Amtsantritt von Präsident Joseph Biden scheint die Hoffnung auf eine Rückkehr der USA zum Wiener Abkommen mit dem Iran geplatzt zu sein. Außenminister Antony Blinken sagte am Mittwoch während einer Pressekonferenz, bis dahin sei es noch ein langer Weg. Zunächst müsse sich die iranische Seite wieder an alle 2015 vereinbarten Beschränkungen ihres Atomprogramms halten. Das werde aus technischen Gründen einige Zeit erfordern. Anschließend müsse die US-Regierung prüfen, ob Teheran wirklich alle Voraussetzungen erfüllt habe. Erst danach könne über das weitere Vorgehen entschieden werden. Blinken erteilte damit der iranischen Forderung, die USA müssten als ersten Schritt ohne Vorbedingungen alle Sanktionen aufheben, eine eindeutige Absage. Eine Annäherung zwischen den beiden konträren Positionen scheint gegenwärtig unvorstellbar. Für Gespräche über einen Kompromiss bleibt zudem wenig Zeit: In einigen Monaten, voraussichtlich am 18. Juni, w...

