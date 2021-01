Die Eismassen krachen

Es geht um ein eisiges Abenteuer: die bislang größte Arktisexpedition aller Zeiten, die einjährige Nordpolreise des Bremerhavener Forschungseisbrechers »Polarstern«. Der Name des Projekts, Mosaic, steht für Multidisciplinary drifting Observatory for the Study of Arctic Climate: Multidisziplinäres schwimmendes Observatorium zur Erforschung des arktischen Klimas. Im Herbst 2019 hatten die Forscher die »Polarstern« mehrere hundert Kilometer vom Nordpol entfernt in einer Eisscholle festfrieren lassen – dabei orientierte man sich an Daten des Pioniers Fridtjof Nansen aus den 1890er sowie sowjetischer Polarexpeditionen der 1930er Jahre. Anschließend war das Schiff (mit kurzer Unterbrechung) ein Jahr lang durch das Nordpolarmeer gedriftet – dicht am Nordpol vorbei und bis zur Framstraße zwischen Grönland und Spitzbergen. An Bord lebten und arbeiteten in wechselnder Besetzung einige hundert Forschende aus 20 Nationen und unterschiedlichsten Fachrichtungen. Ihre g...