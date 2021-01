Die nächste Generation

Rund 11.000 Kämpfer des dschihadistischen »Islamischen Staats« (IS) befinden sich in Nord- und Ostsyrien in Haftanstalten der Syrischen Demokratischen Kräfte (SDK). 9.000 stammen aus Syrien und dem Irak, die übrigen sind ausländische Freiwillige aus Dutzenden Staaten. Während die früheren Kämpfer in Gefängnissen festgehalten werden, sind 11.000 Familienangehörige in Flüchtlingslagern untergebracht und dort zum Teil in besonders gesicherten Bereichen interniert.

Mehrfach kam es im vergangenen Jahr im überfüllten Gefängnis von Hasaka, in dem rund 5.000 IS-Kämpfer zum Teil seit Jahren ohne Anklage einsitzen, aufgrund der schlechten Haftbedingungen zu Revolten und Ausbruchversuchen. »Diese Einrichtungen bilden derzeit den weitaus größten Rekrutierungspool für den ›Islamischen Staat‹ weltweit«, heißt es in einer im September letzten Jahres veröffentlichten Studie des aus Bundesmitteln finanzierten Thinktanks Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) üb...